Знаменитая оценка Забарного в матче ПСЖ против Меца
Парижане одержали нелегкую победу
около 2 часов назад
Состоялся матч 16-го тура чемпионата Франции, в котором встречались Мец и ПСЖ. Матч прошел на арене Стад Сен-Симфорьен, а победу со счетом 3:2 одержали футболисты парижского клуба.
Украинский защитник Илья Забарный начал встречу в стартовом составе и по итогам игры получил оценку 6,7 от авторитетного статистического сервиса SofaScore.
Одним из лучших игроков матча стал Георгий Цитаишвили, которому поставили 8,0 балла, а самым ярким исполнителем признали вингера ПСЖ Ибраима Мбаэ с оценкой 8,1.
После 16 сыгранных туров ПСЖ набрал 36 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Преимущество над Лансом составляет два балла, при этом ближайший преследователь команды Луиса Энрике имеет матч в запасе. В следующем туре парижане примут на своем поле ФК Париж.
