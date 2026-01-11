Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал слухи о том, что Усман Дембеле якобы не собирается продлевать контракт с клубом.

«Бред. Это всего лишь слухи, вокруг ПСЖ всегда ходят слухи. Мы к этому привыкли. Это частная информация, и так оно и останется. Существует много фейковых новостей. Вы можете считать это важным, чтобы дестабилизировать игроков и команду, но ничего подобного не произойдет. Переговоры – это нормально, но они остаются конфиденциальными. Мы знаем, чего хотим, и это самое главное.

Мы спокойны и собраны, как всегда. Обычно проблемы нужно решать на поле, но сейчас люди пытаются дестабилизировать нас вне поля с помощью подобных фейковых новостей. Но это не имеет ничего общего с реальностью», – заявил Энрике.