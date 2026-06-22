Сергей Разумовский

Эпицентр продолжает активно работать на трансферном рынке и делает ставку на испанское направление. Как сообщает «ТаТоТаке», клуб из Каменца-Подольского в ближайшее время оформит переход еще одного легионера из Испании.

После подписания Нила Коша, Джона Себериу, Хоакинетта Сифуэнтеса и Карлоса Рохаса состав Эпицентра пополнили еще двое испанских футболистов. Ранее стало известно о договоренности с центральным полузащитником Раулем Таваресом, а теперь клуб готовится подписать вингера Нене.

23-летний футболист, который является уроженцем Мадрида, в последнее время выступал за болгарский Берое. Нене играет на позиции вингера и является левшой, что может добавить команде больше вариативности на флангах атаки.

По информации источника, Эпицентру удалось договориться с болгарским клубом о бесплатном трансфере игрока. Контракт с Нене планируют подписать по схеме 1+1.

Таким образом, каменец-подольский клуб продолжает формировать заметную испанскую группу футболистов в составе и усиливать конкуренцию перед новым сезоном.