Эпицентр обыграл Кудривку в матче команд, которые борются за сохранение прописки в УПЛ
Хмельничане доигрывали матч в неполном составе
около 2 часов назад
6 апреля состоялся заключительный матч 22 тура Украинской Премьер-лиги.
Эпицентр одержал минимальную победу над Кудривкой. Единственный гол в поединке записал на свой счёт Карлос Рохас. Но на этом легионер не остановился, заработав за встречу жёлтую и красную карточку (вторую жёлтую за снятие футболки после забитого мяча), оставив более чем на 30 минут команду в меньшинстве.
УПЛ. 22-й тур
Эпицентр — Кудривка 1:0
Гол: К. У. Рохас, 56
Эпицентр: Билик, Кирюханцев (Григоращук, 90+1), Мороз, Кош, Климетц, Себерио, Миронюк, Запорожец, К. У. Рохас, Сидун (Супряга, 85), Сифуэнтес.
Кудривка: Яшков, Гусев, Сердюк, Коллахуазо, Мачелюк, Сторчоус, Кая (Легостаев, 72), Глущенко (Нагнойный, 58), Светюха (Козак, 46), Овусу (Таипи, 63), Морозко (Пушкарёв, 63).
Предупреждения: К. У. Рохас, Кирюханцев
Удаление: Рохас
Эпицентр благодаря победе поднялся на 12 строчку турнирной таблицы чемпионата Украины, имея в активе 23 очка за 22 встречи. Кудривка – 13 с 21 зачётным пунктом в 22 играх.
