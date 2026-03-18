Дубль Гуцуляка принёс победу Полесью над Кудривкой
Команда из Житомира забила два мяча в первом тайме
около 3 часов назад
Полесье одержало уверенную победу над Кудривкой в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги.
Судьба встречи была решена еще в первом тайме. Алексей Гуцуляк дважды отличился в воротах Кудривки — сначала замкнул головой навес, а затем реализовал прострел от Бориса Кручинского. Во второй половине игры Полесье контролировало мяч и не позволило сопернику изменить результат.
УПЛ. 21-й тур
Голы: Гуцуляк, 18, 24
Благодаря этому успеху Полесье набрало 42 очка и закрепилось на третьей позиции турнирной таблицы. Кудривка с 21 баллом остается на 12-м месте.
