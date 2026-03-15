Важная победа в битве за выживание: Эпицентр дожал Рух во втором тайме
Голы забивали Сифуэнтес и Сидун
Эпицентр одержал победу над Рухом в матче 20-го тура УПЛ.
После безголевого первого тайма Эпицентр открыл счет в начале второй половины игры. На 48-й минуте Хоакин Сифуэнтес реализовал пенальти. Окончательную точку в матче под занавес поединка поставил Вадим Сидун, который удачно вошел в игру с лавки запасных.
УПЛ. 20-й тур
Голы: Сифуэнтес, 51, с пен., Сидун, 87
Благодаря этому успеху Эпицентр набрал 20 очков и поднялся на 13-е место, отправив Рух (19 баллов) на 14-ю позицию.
