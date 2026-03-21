Кривбасс одержал волевую победу над Эпицентром и ворвался в топ-5 УПЛ.
Единственный гол в составе гостей забил Вадим Сидун
16 минут назад
Кривбасс одержал волевую победу над Эпицентром в рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги.
Гости уже на 8-й минуте — Вадим Сидун головой замкнул подачу Хоакина Сифуэнтеса. Команда Патрика ван Леувена отыгралась еще до перерыва. На 29-й минуте Ярослав Шевченко забил свой дебютный гол в УПЛ, а затем Карлос Парако точным ударом в верхний угол вывел криворожцев вперед.
Во втором тайме счёт в матче остался неизменным.
УПЛ. 21-й тур
Голы: Шевченко, 29, Парако, 39 – Сидун, 8
Благодаря этой победе Кривбасс набрал 34 очка и поднялся на пятое место в таблице. Эпицентр с 20 баллами остаётся на 13-м месте.
Шахтёр стал первым украинским клубом, который выходил в четвертьфинал четырёх еврокубков.
