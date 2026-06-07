Павел Василенко

Бывший защитник Металлиста 1925 Василий Кравец находится в статусе свободного агента и уже ищет себе новый клуб, сообщает Inside UPL.

28-летнего экс-игрока сборной Украины было предложено Эпицентру. Сейчас между сторонами ведутся переговоры.

Кравец защищал цвета Металлиста 1925 с 2024 по 2026 год и помог команде вернуться из Первой лиги в УПЛ.

После возвращения в элиту Василий был отстранён от команды главным тренером Младеном Бартуловичем, не сыграв ни одного матча в завершившемся сезоне.

Эпицентр с 32 очками обеспечил себе сохранение прописки в элитном дивизионе на следующий сезон и финишировал десятым в турнирной таблице УПЛ в сезоне 2025/26.