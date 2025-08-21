Павел Василенко

Марокканский футболист Амин Адли официально стал игроком Борнмута, подписав с клубом Английской Премьер-лиги пятилетний контракт.

Адли находился в Германии с лета 2021 года, проведя за «фармацевтов» 143 матча во всех турнирах и завоевав чемпионский титул и Кубок Германии в сезоне 2023/24.

«Это было исключительное время в клубе, которое сформировало меня как спортсмена и как человека. Я никогда этого не забуду», – прокомментировал 25-летний вингер после ухода из Байера. Этим летом из команды Бундеслиги уже ушли полузащитники Флориан Вирц и Гранит Джака, защитники Джереми Фримпонг и Джонатан Та, а также финский вратарь Лукас Градецки.

После того как Хаби Алонсо покинул команду, чтобы возглавить мадридский Реал, руководство Баера доверили Эрику тен Хагу, бывшему тренеру Манчестер Юнайтед.