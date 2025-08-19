Глава АПЛ Ричард Мастерс высказался о скандале с игроком Борнмута Антуаном Семеньо, который оказался в эпицентре расистского скандала в матче 1 тура против Ливерпуля. Его слова приводит ВВС.

Ни один футболист Премьер-лиги никогда не должен подвергаться подобным оскорблениям – ни на своем рабочем месте, ни в интернете. Важно продолжать говорить об этом.

Мы, как и все остальные, предложили нашу поддержку. Думаю, все видели, что вчера протокол соблюдается и отрабатывается. Как только Антуан дал понять арбитру матча, что произошло, Энтони Тейлор остановил игру, поговорил с обоими тренерами и непосредственно связался с представителем службы безопасности на стадионе. Это позволило им опознать нарушителя и вывести его с территории, и, насколько я понимаю, он был задержан полицией. Так это и должно работать.

Это проблема общества. Она проникает в футбол, а этого не должно происходить ни на стадионе, ни в интернете. Это заставляет таких людей, как я, и других руководителей футбола еще раз задуматься над тем, что еще мы можем сделать, чтобы подобное больше не происходило в будущем», - сказал Мастерс.