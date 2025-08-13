Английский Борнмут официально объявил о трансфере 24-летнего защитника Бафоде Диаките из Лилля. Срок действия контракта не разглашается.

В клубе сообщили, что футболист уже присоединился к тренировкам и готовится к дебюту в матче первого тура английской Премьер-лиги против Ливерпуля, который состоится в пятницу, 15 августа.

В прошлом сезоне Диаките провел 31 матч в Лиге 1, где забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Также он сыграл в 10 поединках Лиги чемпионов, однако без результативных действий. В общем, за Лилль француз сыграл 112 матчей и отметился 13 голами.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 28 миллионов евро.

Напомним, ранее Борнмут покинул украинский защитник Илья Забарный.