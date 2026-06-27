Сергей Разумовский

Сразу несколько футболистов покинули Оболонь после завершения сезона. О кадровых изменениях в составе киевской команды сообщил «Украинскому футболу» главный тренер клуба Александр Антоненко.

По словам наставника, на данный момент Оболонь покинули центральный защитник Владислав Приймак, полузащитник Руслан Черненко, вингер Максим Третьяков, форвард Константин Бычек, а также Марченко. Таким образом, команда претерпела заметные изменения в разных линиях — от обороны до атаки.

Контракты Черненко, Приймака, Бычека и Третьякова с Оболонью истекают 30 июня. После завершения срока соглашений эти футболисты получат возможность продолжить карьеру в других клубах на правах свободных агентов.

Отдельно отмечается ситуация с Денисом Марченко. Голкипер уже определился с следующим этапом карьеры — его подписали Карпаты. Таким образом, он продолжит выступления в другой украинской команде.