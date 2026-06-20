Сергей Разумовский

Львовские Карпаты официально объявили о подписании украинского голкипера Дениса Марченко, который до этого выступал за Оболонь. О трансфере молодого вратаря сообщила пресс-служба «львов».

Денис Марченко родился 5 февраля 2007 года в Киеве. Первые футбольные шаги он делал в системе Замены-Оболонь, где постепенно прошел этапы становления и привлек к себе внимание благодаря стабильной игре на юношеском уровне. В сезоне-2023/24 вратарь выступал за юношескую команду пивоваров и в целом провел 42 матча.

Дебют Марченко за первую команду Оболонь состоялся 23 февраля 2025 года. Несмотря на юный возраст, голкипер быстро получил игровую практику в украинской Премьер-Лиге и сумел закрепиться в составе киевского клуба. В целом в чемпионате Украины он провел 22 поединка, в которых пропустил 23 мяча. При этом 11 матчей вратарь сыграл на ноль, что является солидным показателем для молодого кипера.

Успешные выступления на клубном уровне позволили Марченко получить вызов в юношеские сборные Украины. Уже через несколько месяцев после дебюта в УПЛ он сыграл за сборную Украины U-20. Также в марте этого года Денис впервые вышел на поле в составе команды U-19 в матче отбора на чемпионат Европы.

Для Карпат подписание Марченко является важным шагом в процессе обновления вратарской линии. В летнее трансферное окно львовский клуб продал основного голкипера Назара Домчака чешской Славии за пять миллионов евро. Кроме того, Карпаты попрощались с Романом Мисаком и Андреем Клещуком, поэтому позиция вратаря требовала усиления.