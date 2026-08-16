Вице-президент Полесья Александр Хацкевич прокомментировал информацию о возможном трансфере защитника житомирского клуба Эдуарда Сарапия в итальянский Сассуоло.

Мы официально вели переговоры с Сассуоло. И в целом нас все устраивало. Цена устраивала и наш клуб, и итальянский, но нас не устраивали некоторые пункты предложения. Поэтому на сегодняшний день переговоры не прекращены, а приостановлены.\\

Сумма? Наш клуб открыт, но пока нет конкретной договоренности, не вижу смысла озвучивать эту информацию.\\

Конечно же, мы учитывали желание Сарапия, причём в первую очередь. Эдуард знает, на каком этапе сегодня переговоры. Хотел ли Сарапий переехать в Италию? Думаю, любой футболист хочет играть в европейском чемпионате из топовой пятерки, куда входит и итальянская Серия А, – заявил Хацкевич в интервью \\«Украинскому футболу»\\.\