Павел Василенко

Полесье приняло принципиальное решение по своему ключевому защитнику Эдуарду Сарапию, на которого претендовал итальянский Сассуоло, сообщает телеграм-канал ТаТоТаке.

По данным источника, житомирский клуб отклонил окончательное предложение представителя итальянского футбола. Таким образом, 27-летний защитник проведет в УПЛ как минимум первый круг сезона.

Напомним, что Сарапий продолжает восстанавливаться от повреждения задней поверхности бедра.

Эдуард за всё время выступлений за Полесье, начиная с лета 2024 года, сыграл в 64 матчах, в которых забил восемь голов. Также вызывался в национальную сборную Украины, за которую провел три матча.

Контракт Сарапия с житомирским клубом действителен до 30 июня 2030 года. Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего центрбека в 2,5 млн евро.