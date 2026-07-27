Сергей Разумовский

Криворожский Кривбасс усилил среднюю линию команды новым футболистом. По информации «ТаТоТаке», клуб согласовал все необходимые формальности по переходу полузащитника Руха Дениса Подгурского.

23-летний футболист выступает на позиции опорного полузащитника и уже в ближайшее время должен присоединиться к новой команде. Контракт Подгурского с Кривбассом рассчитан на два года. В то же время соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества.

Как сообщает источник, руководство Руха согласилось отпустить своего бывшего игрока без компенсации. Таким образом, Подгурский переходит в Кривбасс в статусе свободного агента. Для криворожского клуба это трансфер, который позволяет усилить состав без необходимости выплачивать средства за выкуп контракта.

Подписание Подгурского стало особенно актуальным после ухода из Кривбасса основного опорного полузащитника Андрусва Араухо. Венесуэльский футболист продолжит карьеру в Полесье, куда его продал криворожский клуб.

Львовский Рух летом пережил серьезные изменения. Клуб по собственной инициативе покинул украинскую Премьер-лигу и опустился во Вторую лигу. После этого команду покинула значительная часть футболистов, которые ранее формировали ее основной состав. Среди игроков, сменивших клуб, оказался и Денис Подгурский.