Сергей Разумовский

Полесье официально объявило о подписании венесуэльского опорного полузащитника Андруса Араухо, который ранее выступал в составе Кривбасса. Житомирский клуб продолжает работу над усилением состава и добавил в команду футболиста, который уже имеет опыт выступлений в украинском чемпионате.

Новичок Полесья подписал контракт, рассчитанный на три года. В составе житомирской команды 23-летний хавбек будет играть под 22-м номером. По предварительной информации, сумма трансфера могла составить около 2 миллионов евро.

Араухо выступает на позиции опорного полузащитника и должен добавить команде вариативности в центральной зоне поля. Его основными качествами являются игра без мяча, борьба в середине поля, умение поддерживать баланс между обороной и атакой, а также участие в начальной стадии развития атак.

До перехода в Полесье венесуэлец защищал цвета Кривбасса. Игроком криворожского клуба он стал в августе 2025 года, когда перебрался в Украину из венесуэльского Депортиво Райо Сулиано. Тогда сумма трансфера оценивалась примерно в 294 тысячи долларов.

В сезоне-2025/26 Араухо провёл 28 матчей на клубном уровне. В этих поединках опорный полузащитник отметился тремя результативными передачами. Его стабильная игровая практика и адаптация к украинскому футболу стали одними из факторов, которые могли повлиять на интерес со стороны Полесья.

Всего за профессиональную карьеру Андрус Араухо провел 114 матчей. На его счету один забитый мяч и пять ассистов. Отдельным этапом в карьере футболиста стал дебют за национальную сборную Венесуэлы.

В марте этого года Араухо впервые вышел на поле в составе главной команды страны в товарищеском матче против Тринидада и Тобаго. Венесуэла одержала победу в этом поединке, а сам полузащитник провёл на поле все 90 минут.