Сергей Разумовский

Нападающий Матвей Пономаренко оказался в сфере внимания дортмундской Боруссии. Как сообщает RUHR24, клуб из Бундеслиги уже некоторое время наблюдает за прогрессом форварда киевского Динамо и собирает подробную информацию о его игре.

Пока речь не идет о активных переговорах или официальном предложении. Интерес со стороны Боруссии находится на раннем этапе, однако кандидатура 20-летнего украинца рассматривается как перспективная для будущего усиления атаки.

Сам футболист, по имеющейся информации, не против попробовать свои силы в Германии. Бундеслига привлекает Пономаренко высоким уровнем конкуренции и возможностью сделать следующий шаг в карьере.

Динамо, в свою очередь, не намерено расставаться с нападающим на невыгодных условиях. Пономаренко имеет действующий контракт с киевским клубом до конца 2028 года, поэтому киевляне могут диктовать свои требования в случае предметного интереса со стороны иностранных команд.

В сезоне-2025/26 форвард демонстрирует впечатляющую результативность. В общей сложности за первую команду и юношеский состав Динамо он провел 31 матч, в которых забил 24 гола и сделал три ассиста. Особенно убедительно нападающий выглядит в чемпионате Украины, где имеет 13 мячей в 15 поединках.

Такие показатели лишь усиливают интерес к Пономаренко со стороны европейских клубов, а Боруссия Дортмунд может стать одним из вариантов продолжения карьеры украинского таланта. Однако позиция президента Динамо Игоря Суркиса должна стать ключевой.

Ранее стало известно, что Динамо продлило контракт с Пономаренко.