Денис Седашов

Национальная сборная Украины по футболу официально начала подготовительный сбор накануне очередных товарищеских матчей. Главной особенностью этого этапа подготовки стало то, что сине-желтые впервые после начала полномасштабного вторжения РФ собрались именно на территории Украины.

Тренировочный сбор украинцы проводят в Винниках на Львовщине. Сами же контрольные поединки украинская команда проведет на выезде.

31 мая подопечные Андреа Мальдеры сыграют во Вроцлаве против сборной Польши. Следующий матч запланирован на 7 июня — в городе Оденсе украинцы будут противостоять команде Дании.

Мальдера — о критериях отбора в сборную Украины: «Должен расширить знания о игроках».