Сборная Украины впервые с начала полномасштабного вторжения проводит тренировочный сбор дома
Сине-жёлтые готовятся к товарищеским матчам в Винниках
около 3 часов назадПодписаться в
Фото: УАФ
Национальная сборная Украины по футболу официально начала подготовительный сбор накануне очередных товарищеских матчей. Главной особенностью этого этапа подготовки стало то, что сине-желтые впервые после начала полномасштабного вторжения РФ собрались именно на территории Украины.
Тренировочный сбор украинцы проводят в Винниках на Львовщине. Сами же контрольные поединки украинская команда проведет на выезде.
31 мая подопечные Андреа Мальдеры сыграют во Вроцлаве против сборной Польши. Следующий матч запланирован на 7 июня — в городе Оденсе украинцы будут противостоять команде Дании.
Мальдера — о критериях отбора в сборную Украины: «Должен расширить знания о игроках».