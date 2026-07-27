Сергей Разумовский

Львовские Карпаты определились с потенциальной заменой Алексею Сычу, который недавно перешел в киевское Динамо. На позицию правого защитника клуб рассматривает 31-летнего испанца Ивана Калеро. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, Карпаты контактируют с Культурaл Леонесой, которая выступает в третьем по силе дивизионе Испании. Стороны обсуждают возможный трансфер футболиста.

Калеро является сыном Хулиана Калеро — нынешнего главного тренера Овьедо. Ранее отец потенциального новичка Карпат возглавлял Леванте, Бургос и Картахену, а также входил в тренерский штаб Фернандо Йерро в сборной Испании во время чемпионата мира-2018.

Футбольное образование Иван Калеро получал в академии мадридского Атлетико. В профессиональной карьере он также выступал за английский Дерби и нидерландскую Спарту. Кроме того, испанец уже работал вместе с нынешним наставником Карпат Франом Фернандесом в Алькорконе.

Основная позиция Калеро — правый защитник. Он отличается активной игрой в атаке и по своим характеристикам напоминает Романа Вантуха. Испанец способен действовать и выше на фланге.

Прошлый сезон стал для Калеро результативным: он провел 37 матчей в чемпионате и Кубке Испании, записав на свой счет пять голов и пять результативных передач. Самым ярким эпизодом стал его дубль в ворота Атлетика Бильбао в Кубке Короля.

Пока что Калеро не прибыл во Львов и не подписал контракт с Карпатами. Если трансфер состоится, украинский клуб рассчитывает договориться о переходе за минимальную компенсацию для Культурaл Леонесы.

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