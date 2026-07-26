Павел Василенко

Львовские Карпаты официально сообщили об уходе украинского полузащитника Ильи Квасницы. Следующий сезон 22-летний футболист проведет в составе Левого Берега, который арендовал игрока до завершения кампании-2026/27.

О переходе объявила пресс-служба зелено-белых. В клубе отметили, что арендное соглашение уже вступило в силу, а Квасница в ближайшее время присоединится к новой команде, которая вернулась в Украинскую Премьер-лигу.

Илья стал футболистом Карпат в январе 2025 года. За это время он провел 15 матчей в чемпионате Украины, записав на свой счет одну результативную передачу. Еще один поединок хавбек сыграл в Кубке Украины, где отметился сразу двумя ассистами.

Левый Берег вернулся в элитный дивизион после успешного прошлого сезона. Команда Александра Рябоконя финишировала третьей в Первой лиге, а затем в стыковых матчах одолела Александрию и завоевала право выступать в УПЛ в сезоне-2026/27.