Павел Василенко

Будущее вингера Реала Винисиуса Жуниора остается неопределенным, чем уже готов воспользоваться лондонский Арсенал. По информации британского журналиста Дэвида Орнштейна, английский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг бразильца, хотя до конкретных переговоров дело пока не дошло.

В прошлом сезоне Винисиус был одним из лидеров мадридской команды. Он провел 53 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач.

Действующий контракт футболиста истекает в середине следующего года. После вылета сборной Бразилии с чемпионата мира Реал и сам игрок договорились сделать продолжение соглашения главным приоритетом. Ожидалось, что стороны встретятся в конце июля, однако, по информации Le Journal du Real, никакого решения пока не принято.

Именно эта неопределенность привлекла внимание Арсенала. По данным Орнштейна, в лондонском клубе одобрили идею возможного трансфера Винисиуса на всех уровнях, однако на данный момент лишь оценивают перспективы сделки. В то же время Реал не намерен терять одного из своих лидеров бесплатно, поэтому дальнейшие шаги англичан будут прямо зависеть от хода переговоров по новому контракту бразильца.