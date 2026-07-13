Сергей Разумовский

Посредники предложили английского центрального защитника Джона Стоунза сразу двум итальянским грандам — Интеру и Ювентусу. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в соцсети X.

John #Stones has been offered to #Inter and #Juventus by an intermediary. The centre-back asks a contract until 2029 (€6M/year). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 13, 2026

По информации источника, 31-летний футболист находится в статусе свободного агента после завершения контракта с Манчестер Сити. Его соглашение с английским клубом действовало до 30 июня, однако стороны не договорились о продлении сотрудничества. Таким образом, Стоунз может перейти в новый клуб без трансферной компенсации.

В то же время условия потенциальной сделки с англичанином весьма серьезные. Сообщается, что Стоунз хочет подписать контракт до лета 2029 года, а также рассчитывает на зарплату на уровне 6 миллионов евро за сезон. Именно такие финансовые требования футболиста уже были доведены до клубов, которым его предложили.

Стоунз провел в Манчестер Сити 10 лет и стал одним из важных игроков команды в эпоху Пепа Гвардиолы. Англичанин использовался не только как центральный защитник, но и в роли игрока, способного подниматься в опорную зону и участвовать в построении атак. Его универсальность, опыт и умение работать с мячом могут быть интересны для клубов Серии А.

Всего за «горожан» Стоунз провел 295 матчей во всех турнирах. На его счету 19 забитых мячей и 9 результативных передач. Вместе с Манчестер Сити он выигрывал чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу чемпионов, став частью самого успешного периода в истории клуба.

Ранее еще один защитник Манчестер Сити Натан Аке покинул английский клуб и перешел в Фенербахче. Таким образом, оборонительная линия «горожан» этим летом претерпела заметные кадровые изменения.