Павел Василенко

Травма Тібо Куртуа, полученная в матче за сборную Бельгии на чемпионате мира, может оказаться серьезнее, чем ожидалось. Спортивный физиотерапевт Анхель Вильянуэва, специализирующийся на спортивных повреждениях, оценил возможные сроки восстановления бельгийского вратаря.

По словам специалиста, у Куртуа проблемы с левым прямым мышцей бедра, а предварительный прогноз предполагает от четырех до восьми недель вне игры. В то же время окончательные выводы можно будет сделать лишь после медицинского обследования и официального диагноза.

Вильянуэва также отметил, что из-за возраста и ряда травм, перенесенных в последние годы, бельгиец уже не является настолько физически надежным, как раньше.

Если прогноз подтвердится, украинский голкипер Андрей Лунин получит шанс начать сезон-2026/27 в статусе основного вратаря мадридского Реала. В таких обстоятельствах Куртуа может пропустить сразу несколько стартовых матчей новой кампании.