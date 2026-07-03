Манчестер Сити продал бывшего лидера обороны в экзотическую лигу всего за 7 млн фунтов
Когда-то он был незаменим для Гвардиолы
около 1 часа назадПодписаться в
Фенербахче официально сообщил о подписании защитника Манчестер Сити и сборной Нидерландов Натана Аке. Турецкий клуб объявил о достижении соглашения с футболистом через свою пресс-службу.
В сообщении на официальном сайте Фенербахче отмечается, что клуб согласовал контракт с нидерландским защитником. После завершения отпуска Аке должен присоединиться к новой команде на тренировочном сборе в Австрии.
Натан Аке участвовал в чемпионате мира-2026 в составе сборной Нидерландов, поэтому сейчас футболист получил время на отдых после международного турнира. Ожидается, что уже после отпуска он начнёт подготовку к новому сезону вместе с Фенербахче.
При этом турецкий клуб официально не раскрыл финансовые детали сделки и не уточнил формат перехода. В заявлении Фенербахче не сообщается, идёт ли речь о полноценном трансфере, аренде или другой форме соглашения с Манчестер Сити.
Между тем инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X раскрыл подробности перехода. По его информации, 31-летний нидерландский защитник станет игроком Фенербахче на постоянной основе. Сумма трансфера должна составить 7 миллионов фунтов, а ещё 1,5 миллиона фунтов предусмотрены в виде бонусов.
Для Манчестер Сити этот трансфер означает прощание с одним из опытных игроков обороны, который провёл в клубе несколько успешных сезонов. Аке выступал за английскую команду с лета 2020 года. Тогда Манчестер Сити приобрёл его у Борнмута за 45,3 миллиона евро.
Летом 2023 года нидерландец продлил контракт с Манчестер Сити до лета 2027-го. Таким образом, на момент перехода в Фенербахче у Аке оставался ещё один год действующего соглашения с английским клубом.
За время выступлений за Манчестер Сити Натан Аке провёл 177 матчей во всех турнирах. На его счету 10 забитых мячей и 2 результативные передачи. Защитник не всегда был безусловным игроком стартового состава, однако регулярно получал игровое время и оставался важной частью ротации команды.
Вместе с Манчестер Сити Аке завоевал ряд престижных трофеев. Он четыре раза становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Англии и Кубок английской лиги. Также нидерландец триумфировал в Лиге чемпионов, Суперкубке Англии и клубном чемпионате мира.
Напомним, свежая покупка Манчестер Сити вошла в пятёрку самых дорогих трансферов в истории.