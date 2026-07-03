Сергей Разумовский

Фенербахче официально сообщил о подписании защитника Манчестер Сити и сборной Нидерландов Натана Аке. Турецкий клуб объявил о достижении соглашения с футболистом через свою пресс-службу.

Transfer Bilgilendirmesi



Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır.



2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır.



Kamuoyunun… pic.twitter.com/FwAMLa0zcl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 3, 2026

В сообщении на официальном сайте Фенербахче отмечается, что клуб согласовал контракт с нидерландским защитником. После завершения отпуска Аке должен присоединиться к новой команде на тренировочном сборе в Австрии.

Натан Аке участвовал в чемпионате мира-2026 в составе сборной Нидерландов, поэтому сейчас футболист получил время на отдых после международного турнира. Ожидается, что уже после отпуска он начнёт подготовку к новому сезону вместе с Фенербахче.

При этом турецкий клуб официально не раскрыл финансовые детали сделки и не уточнил формат перехода. В заявлении Фенербахче не сообщается, идёт ли речь о полноценном трансфере, аренде или другой форме соглашения с Манчестер Сити.

Между тем инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X раскрыл подробности перехода. По его информации, 31-летний нидерландский защитник станет игроком Фенербахче на постоянной основе. Сумма трансфера должна составить 7 миллионов фунтов, а ещё 1,5 миллиона фунтов предусмотрены в виде бонусов.

🚨🔵🟡 Nathan Ake’s move to Fenerbahçe will be on permanent deal from Manchester City.



Fee worth £7m plus £1.5m in add-ons.



Clubs in contact to finalise the agreement, that’s why there’s still no statement from Man City - as @Jack_Gaughan reports. pic.twitter.com/g5kDLkgL4d — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

Для Манчестер Сити этот трансфер означает прощание с одним из опытных игроков обороны, который провёл в клубе несколько успешных сезонов. Аке выступал за английскую команду с лета 2020 года. Тогда Манчестер Сити приобрёл его у Борнмута за 45,3 миллиона евро.

Летом 2023 года нидерландец продлил контракт с Манчестер Сити до лета 2027-го. Таким образом, на момент перехода в Фенербахче у Аке оставался ещё один год действующего соглашения с английским клубом.

За время выступлений за Манчестер Сити Натан Аке провёл 177 матчей во всех турнирах. На его счету 10 забитых мячей и 2 результативные передачи. Защитник не всегда был безусловным игроком стартового состава, однако регулярно получал игровое время и оставался важной частью ротации команды.

Вместе с Манчестер Сити Аке завоевал ряд престижных трофеев. Он четыре раза становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Англии и Кубок английской лиги. Также нидерландец триумфировал в Лиге чемпионов, Суперкубке Англии и клубном чемпионате мира.

Напомним, свежая покупка Манчестер Сити вошла в пятёрку самых дорогих трансферов в истории.