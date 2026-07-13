Владимир Кириченко

Британский боксер супертяжелого дивизиона Дерек Чисора (36-14, 23 КО) в интервью Seconds Out в Москве рассказал о своем отношении к бывшему абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику (25-0, 16 КО).

Усик отказался от всех титулов, за исключением пояса журнала Ring Magazine.

«Давайте не будем говорить об этом парне».

Нам не обязательно что-то говорить именно об этом парне. Однако мне хотелось бы узнать, что вы подумали, когда услышали эту новость.

«Слушай, Усик меня разозлил, потому что я звонил его менеджеру. Я звонил ему. Я даже звонил ему по видеосвязи, и он показал мне свою прекрасную дочь. Он был дома со своей семьей. Я сказал: «Бро, я буду драться с Деонтеем Уайлдером. Откажись от титула IBF, сделай это для меня как друг». Усик ответил: «О, я тебе обо всем сообщу». Проклятый ублюдок. Этот парень — сволочь».

Итак, ты мог бы драться за титул IBF, если бы Усик отказался от него перед твоим боем с Деонтеем Уайлдером?

«Да. Мы давили на него. Мы звонили ему каждый день, а он не соглашался. А потом он вдруг решил драться с кикбоксером и понял, что он уже не тот. И он сразу же отказался от титулов. Я думаю, что это было эгоистично с его стороны. Ты ожидаешь, что люди в боксе будут твоими друзьями, но мы все разные, чувак».

В апреле Уайлдер победил Чисору раздельным решением судей.

Ранее стало известно, состоится ли реванш между Уайлдером и Чисорой.