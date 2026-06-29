«Це ж було вже»! Барселона хочет снова забрать к себе суперфорварда Баварии
Доля Левандовски може повторити и Кейн
около 1 часа назадПодписаться в
Барселона проявляет интерес к нападающему Баварии Гарри Кейну, сообщает Daily Mail.
По информации источника, каталонский клуб уже связывался с представителями английского форварда, чтобы сообщить о своей заинтересованности в возможном трансфере.
Руководство Барселоны планирует вернуться к предметному обсуждению этого вопроса после завершения чемпионата мира 2026 года. В клубе рассматривают Кейна как одного из потенциальных кандидатов на замену Роберту Левандовски, который переходит в Чикаго Файр, и готовы действовать, если для перехода возникнут благоприятные условия.
Несмотря на это, сам футболист комфортно себя чувствует в Баварии, а мюнхенский клуб не имеет намерения расставаться с одним из своих ключевых игроков. В настоящее время представители 32-летнего нападающего не ведут переговоров с Барселоной.
Также отмечается, что вопрос возможного продления контракта Кейна с Баварией стороны планируют обсудить уже после завершения мундиаля. Действующий контракт английского форварда с мюнхенцами действует еще один сезон.
Напомним, сборная Англии во втором тайме дожала Панаму и выиграла группу L на чемпионате мира-2026.