В матче 13-го тура испанской Примеры Эспаньол на стадионе Стейдж Фронт в Барселоне обыграл Севилью со счетом 2:1.

Первый гол в матче забил форвард каталонцев Пере Милья на 48-й минуте второго тайма. В конце встречи, на 84-й минуте, Роберто Фернандес закрепил преимущество Эспаньола. Через две минуты защитник гостей Маркан сократил отставание, установив окончательный счет — 2:1.

После этого тура Севилья с 16 очками располагается на 11-м месте турнирной таблицы, а Эспаньол с 21 очком поднялся на шестое место.

Испания. Ла Лига. 13 тур

Эспаньол – Севилья 2:1 (Милья 48, Фернандес 84 – Маркан 86)