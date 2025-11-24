«Эспаньол» одержал победу над «Севильей» в Ла Лиге.
Каталонский клуб выиграл на собственном поле со счетом 2:1
фото - Севилья
В матче 13-го тура испанской Примеры Эспаньол на стадионе Стейдж Фронт в Барселоне обыграл Севилью со счетом 2:1.
Первый гол в матче забил форвард каталонцев Пере Милья на 48-й минуте второго тайма. В конце встречи, на 84-й минуте, Роберто Фернандес закрепил преимущество Эспаньола. Через две минуты защитник гостей Маркан сократил отставание, установив окончательный счет — 2:1.
После этого тура Севилья с 16 очками располагается на 11-м месте турнирной таблицы, а Эспаньол с 21 очком поднялся на шестое место.
Испания. Ла Лига. 13 тур
Эспаньол – Севилья 2:1 (Милья 48, Фернандес 84 – Маркан 86)
