Денис Седашов

Президент США Дональд Трамп заявил о желании Соединенных Штатов как можно быстрее снова принять чемпионат мира по футболу.

В интервью FOX политик назвал турнир 2026 года прекрасным, отметил почти стопроцентную заполняемость арен и призвал главу ФИФА Джанни Инфантино отдать США следующий Мундиаль.

У меня была идея для Джанни. Именно он все это начал, и я блестяще сказал: «Ну, мы это сделаем». Знаете, могло быть много пустых стадионов. Но этого не случилось. Думаю, я видел заполняемость арен на уровне 99,9 процента, хотя, наверное, это неправильно, потому что на самом деле, думаю, стадионы были переполнены. Но у меня была отличная идея для Джанни. Я сказал: «Вы должны провести это в двух странах». Так что объявите нас хозяевами снова в следующий раз, а после этого - еще одна страна. Это поможет уменьшить гнев и шок. Я думаю, это отличная идея. Но, учитывая цифры, мы снова немедленно подадим заявку на проведение ЧМ. Я лишь сказал, что для снижения шока можно было бы объявить нас хозяевами, а потом, возможно, в следующий раз - еще одну страну, и даже еще одну. Но мы должны провести этот турнир снова, и это должно случиться, пока я еще здесь. Слышишь, Джанни? Дональд Трамп

Напомним, чемпионат мира-2026 совместно принимали три страны — США, Канада и Мексика. Финальный поединок между Аргентиной и Испанией закрывает программу турнира 19 июля.

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