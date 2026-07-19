Сергей Разумовский

Финал чемпионата мира-2026, в котором за титул сыграют Испания и Аргентина, состоится уже сегодня, 19 июля, на Метлайф Стэдиум в Ист-Резерфорде, штат Нью-Джерси. Начало матча запланировано на 22:00 по местному времени, главным арбитром назначен словенец Славко Винчич.

Испания добралась до решающего поединка после непростого турнирного пути. На групповом этапе команда Луиса де ла Фуенте заняла второе место: сыграла вничью с Кабо-Верде и победила Саудовскую Аравию и Уругвай. В плей-офф испанцы уверенно прошли Австрию, Португалию, Бельгию и Францию, выйдя во второй финал ЧМ в своей истории.

Аргентина приехала на турнир в статусе действующего чемпиона мира и выиграла все матчи группы против Алжира, Австрии и Иордании. В плей-офф команда прошла Кабо-Верде, Египет, Швейцарию и Англию, причём три из четырёх побед одержала либо в дополнительное время, либо благодаря голам в конце матчей. Это подтвердило её умение выдерживать максимальное давление.

Для аргентинцев финал имеет историческое значение: они могут стать первой сборной с 1962 года, которая защитит титул чемпиона мира. Испания, действующий чемпион Европы, в случае победы завоюет вторую мировую корону и укрепит статус одной из сильнейших команд поколения.

На чемпионатах мира соперники встречались лишь раз: в 1966 году Аргентина победила Испанию 2:1. В последний раз команды играли между собой в 2018-м в товарищеском матче, тогда испанцы разгромили аргентинцев 6:1.

В Украине финал Испания – Аргентина покажет медиасервис MEGOGO, а в кабельных сетях трансляция будет доступна на канале MEGOGO Спорт.