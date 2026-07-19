«Мы готовы к финалу ЧМ-2026»: Усик и Шевченко посетят главный матч Мундиаля
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени
11 минут назадПодписаться в
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик (25-0, 16 KO) опубликовал совместную фотографию с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко и его сыном, полузащитником молодежных сборных Украины Кристианом Шевченко.
Спортсмены посетят решающий матч Мундиаля, который проходит в США. На фото все трое имеют официальные пропуски FIFA Presidential Club на 104-й матч турнира — финал.
Мы готовы к финалу Чемпионата мира по футболу 2026 года. А вы?
Напомним, в финале чемпионата мира-2026 встретятся национальные сборные Аргентины и Испании.
Том Круз, Пост Мэлоун и Дженнифер Хадсон выступят на церемонии закрытия ЧМ-2026.
Поделиться