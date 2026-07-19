Месси и Ямаль с первых минут: стартовые составы на финал ЧМ-2026 Испания – Аргентина
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени
около 2 часов назадПодписаться в
Известны стартовые составы национальных сборных Испании и Аргентины на финальный матч чемпионата мира-2026.
Испания: Унаи Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Алекс Баена, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль.
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Гонсало Монтель, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Макалистер, Нико Гонсалес, Лионель Месси, Хулиан Альварес.
Финальный поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
Финал чемпионата мира-2026: Испания – Аргентина. Видеотрансляция.