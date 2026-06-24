Сергей Разумовский

Французский нападающий ПСЖ Пьер Мунгенге близок к переходу в киевское Динамо. Об этом сообщает Onze Mondial.

По информации источника, 18-летний форвард принял решение продолжить карьеру именно в украинском клубе. Интерес к футболисту также проявляли французский Страсбург и датский Мидтьюлланн. При этом Страсбург после подписания соглашения планировал отдать игрока в аренду.

Тем не менее Динамо в последние месяцы активно работало над этим трансфером. По данным издания, к переговорам был лично привлечен президент киевского клуба Игорь Суркис, который убеждал Мунгенге присоединиться к команде.

Несмотря на наличие других вариантов в Европе, нападающий сборной Франции U-19 склоняется к переходу в Динамо. Ожидается, что он покинет ПСЖ и подпишет с киевлянами трехлетний контракт.

Парижский клуб, со своей стороны, предлагал Мунгенге профессиональное соглашение. Однако отсутствие четкого плана касательно дальнейшего развития карьеры футболиста в ПСЖ стало одной из причин, по которым форвард решил сменить клуб.

Одним из главных аргументов в пользу Динамо стал спортивный проект, предложенный украинским клубом. Также важную роль сыграла перспектива получить игровую практику в первой команде, что является приоритетом для молодого нападающего на этом этапе карьеры.

Мунгенге присоединился к академии ПСЖ в 2021 году. Его текущий контракт с парижским клубом рассчитан до конца июня.

В прошлом сезоне форвард выступал за команду ПСЖ U-19 и продемонстрировал высокую результативность: в 35 матчах он забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.

В мае 2026 года Мунгенге дебютировал за первую команду ПСЖ, сыграв 15 минут в матче Лиги 1 против Лорьяна, который завершился со счетом 2:2.

За сборную Франции U-19 нападающий дебютировал в марте этого года. На данный момент на его счету три матча за юношескую национальную команду без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Суркис не смог убедить игрока на проблемную позицию – переговоры с Динамо заморожены.