Сергей Разумовский

Защитник софийского ЦСКА Лумбард Деллова, который находился в сфере серьёзного интереса киевского Динамо, скорее всего, пока не будет менять клубную прописку и продолжит выступления за болгарскую команду.

По информации болгарского издания «Тема Спорт», украинский клуб действительно рассматривал вариант с подписанием 27-летнего центрального защитника сборной Косово и был готов заплатить за него сумму, близкую к одному миллиону евро. Речь шла о возможной активации клаусулы футболиста, которая составляет примерно 950 тысяч евро.

Интерес Динамо к Деллове возник после завершения прошлого сезона. Киевский клуб искал варианты для усиления центра обороны, а косовский защитник ЦСКА рассматривался как один из реальных кандидатов на переход. Однако на данный момент переговорный процесс фактически поставлен на паузу.

Одной из причин стала травма футболиста. Деллова получил перелом стопы и уже несколько недель проходит восстановление. Из-за этого потенциальный трансфер осложнился, поскольку состояние здоровья игрока является важным фактором для любого клуба, который планирует вкладывать средства в подписание нового исполнителя.

В то же время не менее значительным фактором стали опасения самого защитника относительно возможного переезда в Украину. По данным источника, на решение Делловы повлияла беседа с его соотечественником Батоном Заберджей, который выступает за Харьков, бывший Металлист 1925. Косовский нападающий рассказал ему о реалиях жизни в Украине в условиях полномасштабной войны, и эта информация произвела на игрока ЦСКА негативное впечатление.

На данный момент Лумбард Деллова остается игроком софийского ЦСКА и вместе с командой проходит подготовительный сбор в Австрии. Там же проводит подготовку и Динамо.