Это не шутка! Шахтер впервые забил Полесью в истории УПЛ
Житомирское проклятие донецкого клуба официально снято
около 2 часов назад
Шахтер одержал минимальную победу в домашнем матче 24-го тура УПЛ против Полесья со счётом 1:0. В напряжённом поединке судьбу встречи решил единственный мяч во втором тайме, который принес команде чрезвычайно важные три очка в борьбе за чемпионство, фактически обеспечив его.
Победный эпизод произошёл на 56-й минуте. После подачи Алиссона с углового Валерий Бондарь удачно сыграл в штрафной площадке соперника и точным ударом отправил мяч в сетку. Именно этот момент стал ключевым в матче и обеспечил Шахтёру положительный результат.
Примечательно, что этот гол стал историческим для донецкой команды в противостояниях с Полесьем в рамках УПЛ. Как бы странно это ни звучало, но именно мяч Бондаря стал для Шахтёра первым голом в ворота житомирского клуба в истории чемпионатов Украины. До этого «горняки» провели пять матчей против Полесья в УПЛ и ни разу не смогли забить гол:
- 24.11.2023: Шахтёр – Полесье 0:0
- 25.05.2024: Полесье – Шахтёр 2:0
- 11.08.2024: Шахтёр – Полесье 0:1
- 15.12.2024: Полесье – Шахтёр 1:0
- 18.10.2025: Полесье – Шахтёр 0:0
Напомним, вингер Шахтёра Алиссон Сантана оформил 4 результативных действия в 4 последних матчах.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05