Сергей Разумовский

Шахтер одержал минимальную победу в домашнем матче 24-го тура УПЛ против Полесья со счётом 1:0. В напряжённом поединке судьбу встречи решил единственный мяч во втором тайме, который принес команде чрезвычайно важные три очка в борьбе за чемпионство, фактически обеспечив его.

Победный эпизод произошёл на 56-й минуте. После подачи Алиссона с углового Валерий Бондарь удачно сыграл в штрафной площадке соперника и точным ударом отправил мяч в сетку. Именно этот момент стал ключевым в матче и обеспечил Шахтёру положительный результат.

Примечательно, что этот гол стал историческим для донецкой команды в противостояниях с Полесьем в рамках УПЛ. Как бы странно это ни звучало, но именно мяч Бондаря стал для Шахтёра первым голом в ворота житомирского клуба в истории чемпионатов Украины. До этого «горняки» провели пять матчей против Полесья в УПЛ и ни разу не смогли забить гол:

24.11.2023: Шахтёр – Полесье 0:0

25.05.2024: Полесье – Шахтёр 2:0

11.08.2024: Шахтёр – Полесье 0:1

15.12.2024: Полесье – Шахтёр 1:0

18.10.2025: Полесье – Шахтёр 0:0

Напомним, вингер Шахтёра Алиссон Сантана оформил 4 результативных действия в 4 последних матчах.