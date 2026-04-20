Сергей Разумовский

Шахтер добыл минимальную победу в домашнем матче 24-го тура УПЛ против Полесья со счетом 1:0. Судьбу встречи решил единственный забитый мяч во втором тайме, который позволил «горнякам» взять важные три очка.

Победный гол был забит на 56-й минуте поединка. После подачи Алиссона с углового точно ударом головой завершил атаку Валерий Бондарь, который удачно подключился к стандарту и не оставил шансов вратарю соперника.

Отдельно стоит отметить результативную форму Алиссона, который снова стал одним из ключевых игроков команды в атаке. Для 20-летнего бразильца эта голевая передача стала уже четвертым результативным действием в последних четырех матчах. За этот отрезок он записал на свой счет три забитых мяча и один ассист, подтверждая свою важную роль в игре Шахтера.

В целом в нынешнем сезоне бразильский вингер демонстрирует очень солидную статистику. В 23 матчах за «горняков» он уже отметился семью голами и десятью результативными передачами, стабильно внося вклад в атакующие действия своей команды. Его нынешняя форма может стать одним из важных факторов в решающей части сезона.

Ранее Шахтер сообщил о расширении своей «империи». «Горняки» теперь представлены еще в одной стране.