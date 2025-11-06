«Это неправда». Полузащитник Динамо ответил на обвинения оранжево-черной стороны
Ранее бывший тренер Шахтера обвинил киевлян в том, что помешало ему выиграть чемпионат
31 минуту назад
Полузащитник Динамо Александр Пихальонок перед матчем третьего тура общего этапа Лиги конференций против Зриньски прокомментировал слова бывшего тренера Шахтера Марино Пушича о том, что киевляне жертвуют еврокубками ради чемпионата. Слова игрока передает пресс-служба клуба.
Это неправда. Когда ты выходишь в футболке «Динамо» Киев, каждый матч — это большая ответственность для всех. Мы настраиваемся на каждый матч только с целью добиться положительного результата.
Как отношусь к просьбам подарить футболку? Лично я к этому абсолютно нормально отношусь, я и сам таким был, когда был маленьким — тоже просил футболки. Кому-то я могу подарить, кому-то, к сожалению, нет. Нам дают одну футболку, кому-то повезет, кому-то нет.
Что касается графика... Слушайте, мы ведь в таком режиме уже давно… Немного привыкли. Конечно, эти переезды даются не так легко, как, возможно, кому-то кажется. Но мы настраиваемся на положительный результат завтра и будем стараться сделать все, чтобы его добиться.
