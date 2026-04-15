Сергей Разумовский

Атлетико в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов на своем поле уступил Барселоне со счетом 1:2, однако именно мадридский клуб вышел в полуфинал турнира.

В составе каталонцев забитыми мячами отметились Ламин Ямаль и Ферран Торрес, тогда как за хозяев ответил Лукман. Несмотря на поражение во втором поединке, «Матрасники» обеспечили себе путевку в следующий раунд благодаря победе в первой встрече со счетом 2:0.

Для мадридской команды эта неудача стала первым домашним поражением в плей-офф Лиги чемпионов с 1997 года. Тогда Атлетико уступил Аяксу со счетом 2:3. После того команда выдала серию из 21 домашнего матча без поражений в матчах на выбывание — 14 побед и 7 ничьих.

Кроме того, это уже третий случай, когда Атлетико под руководством Диего Симеоне выбивает Барселону из Лиги чемпионов. Ранее мадридцы делали это в сезонах 2013/14 и 2015/16.

Аргентинский наставник возглавляет Атлетико с 2011 года. В последний раз команда доходила до полуфинала Лиги чемпионов девять лет назад — в сезоне-2016/17.

