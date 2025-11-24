22 ноября Динамо проиграло Колосу (1:2) в рамках 13-го тура УПЛ.

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, что перед матчем в Ковалевке состоялась встреча главного тренера киевлян Александра Шовковского и президента бело-синих Игоря Суркиса.

«С того, что я слышал, накануне матча с Колосом, то есть в это окно для сборных, состоялся конкретный развернутый разговор между президентом клуба и главным тренером. Обменялись мнениями, высказали какие-то пожелания и решили идти вместе.

Единственный нюанс, насколько я понимаю, у Суркиса есть желание усиливать тренерскую скамейку. Но нет желания или возможности, или какой-то экстренной необходимости конкретно увольнять Шовковского», – рассказал Спиваковский в эфире программы «ТаТоТаке».