Суркис провел разговор с Шовковским
Журналист рассказал детали
около 1 часа назад
22 ноября Динамо проиграло Колосу (1:2) в рамках 13-го тура УПЛ.
Журналист Михаил Спиваковский рассказал, что перед матчем в Ковалевке состоялась встреча главного тренера киевлян Александра Шовковского и президента бело-синих Игоря Суркиса.
«С того, что я слышал, накануне матча с Колосом, то есть в это окно для сборных, состоялся конкретный развернутый разговор между президентом клуба и главным тренером. Обменялись мнениями, высказали какие-то пожелания и решили идти вместе.
Единственный нюанс, насколько я понимаю, у Суркиса есть желание усиливать тренерскую скамейку. Но нет желания или возможности, или какой-то экстренной необходимости конкретно увольнять Шовковского», – рассказал Спиваковский в эфире программы «ТаТоТаке».
Подопечные Шовковского на данный момент занимают шестое место в турнирной таблице УПЛ, имея 20 очков.
Следующий матч Динамо проведет 27 ноября, когда сыграет против кипрской Омонии в рамках Лиги конференций. Начало встречи в 19:45 по Киеву.