Это же было уже! Моуринью официально возглавил Реал
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15 минут назадПодписаться в
Жозе Моуринью официально стал новым главным тренером мадридского Реала, сообщил официальный сайт клуба.
Соглашение с португальским специалистом заключено до 30 июня 2029 года. Детали контракта стороны не разглашают. К работе с командой Моуринью приступит 13 июля, когда у Реала начнется предсезонная подготовка.
Последним местом работы 63-летнего тренера была Бенфика. Ранее португальский клуб подтвердил, что Реал выплатил 15 млн евро компенсации за досрочное расторжение контракта с наставником.
Для Моуринью это будет уже второй период в мадридском клубе. Ранее он возглавлял Реал в 2010-2013 годах и оставил заметный след в клубной истории.
Перед назначением Моуринью должность главного тренера "сливочных" покинул Альваро Арбелоа. Ранее также сообщалось, что Реал активировал клаусулу Моуринью на сумму 15 млн евро.