Сергей Разумовский

Жозе Моуринью официально стал новым главным тренером мадридского Реала, сообщил официальный сайт клуба.

Соглашение с португальским специалистом заключено до 30 июня 2029 года. Детали контракта стороны не разглашают. К работе с командой Моуринью приступит 13 июля, когда у Реала начнется предсезонная подготовка.

Последним местом работы 63-летнего тренера была Бенфика. Ранее португальский клуб подтвердил, что Реал выплатил 15 млн евро компенсации за досрочное расторжение контракта с наставником.

Для Моуринью это будет уже второй период в мадридском клубе. Ранее он возглавлял Реал в 2010-2013 годах и оставил заметный след в клубной истории.

Перед назначением Моуринью должность главного тренера "сливочных" покинул Альваро Арбелоа. Ранее также сообщалось, что Реал активировал клаусулу Моуринью на сумму 15 млн евро.