Сергей Разумовский

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о планах национальной сборной Украины относительно первого учебно-тренировочного сбора под руководством нового главного тренера сине-желтых Андреа Мальдеры. По словам главы ассоциации, команда должна провести этот этап подготовки именно в Украине.

Шевченко подчеркнул, что одной из важных задач УАФ является усиление связи между сборной и украинскими болельщиками. Именно поэтому ассоциация хочет создать больше возможностей для фанатов быть ближе к национальной команде.

В планах ассоциации сделать так, чтобы болельщики больше были со сборной Украины. Поэтому первый сбор, который мы планируем провести под руководством главного тренера Андреа Мальдеры, будет проходить в Украине. И по возможности мы будем стараться проводить больше таких сборов. Также будут организованы акции для наших болельщиков, чтобы ещё больше сблизить сборную с фанатами. Андрей Шевченко

Также Мальдера удивил назначением действующего игрока в свой тренерский штаб в сборной Украины.