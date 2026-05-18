Этого не было более четырех лет. Шевченко сообщил невероятную новость о первом сборе Мальдеры
Именно там сборная Украины начнет подготовку к товарищеским матчам с Польшей и Данией
около 1 часа назад
Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о планах национальной сборной Украины относительно первого учебно-тренировочного сбора под руководством нового главного тренера сине-желтых Андреа Мальдеры. По словам главы ассоциации, команда должна провести этот этап подготовки именно в Украине.
Шевченко подчеркнул, что одной из важных задач УАФ является усиление связи между сборной и украинскими болельщиками. Именно поэтому ассоциация хочет создать больше возможностей для фанатов быть ближе к национальной команде.
В планах ассоциации сделать так, чтобы болельщики больше были со сборной Украины. Поэтому первый сбор, который мы планируем провести под руководством главного тренера Андреа Мальдеры, будет проходить в Украине.
И по возможности мы будем стараться проводить больше таких сборов. Также будут организованы акции для наших болельщиков, чтобы ещё больше сблизить сборную с фанатами.
Также Мальдера удивил назначением действующего игрока в свой тренерский штаб в сборной Украины.