Сергей Разумовский

Новоназначенный главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал о том, кто будет работать вместе с ним в тренерском штабе национальной команды, а также объяснил, почему решил сделать акцент не только на иностранных специалистах, но и на украинских специалистах, хорошо знакомых с внутренней кухней отечественного футбола.

Во время общения с журналистами Мальдеру попросили подробнее объяснить, кто именно войдет в его штаб, в частности действительно ли к нему присоединится Тарас Степаненко. В ответ итальянский специалист отметил, что в этот раз прибыл без большого количества собственных помощников.

Мальдера подтвердил, что Степаненко войдет в его штаб. Также помощниками будут Владимир Езерский и еще один итальянец Паскуале Каталано.

В этот раз я привез с собой меньше людей. Со мной будет еще один человек из Италии - это Паскуале Каталано, мой друг, с которым у нас очень схожие идеи относительно футбола, человек, которому я очень доверяю. Но также в этот раз мне хотелось бы окружить себя украинцами. И поэтому в нашем тренерском штабе также будут Тарас Степаненко – человек, которого я тренировал, человек, который обладает исключительными ценностями, который чрезвычайно привязан к украинскому футболу, понимает ценность, которую несет в себе эта форма украинского игрока. И мне очень хотелось бы, чтобы он смог передать эти ценности молодым игрокам. Также с нами будет Владимир Езерский, он тренирует юношеские группы. Я не был его тренером, но много слышал о том, что это тоже человек больших ценностей. И мы будем стараться делать все от нас зависящее для результата. Андреа Мальдера

