Арсенал изменил свои планы накануне субботнего матча 24 тура АПЛ с Лидсом, отказавшись от полета из-за сильного тумана, сообщает football.london.

После тренировки в пятницу «канониры» колебались, лететь ли самолетом или ехать автобусом в Йоркшир. Однако, оценив прогноз погоды, клуб решил предпочесть более длительное путешествие на автобусе.

Аэропорт Лидс-Брадфорд известен как сложное место назначения в плохих погодных условиях из-за своего открытого и возвышенного расположения, и источники указывают, что решение было принято из-за опасений по поводу видимости.

В результате, Микель Артета и его команда отправились автобусом, вместо того чтобы воспользоваться коротким внутренним рейсом.

Матч Лидс - Арсенал состоится 31 января. Начало - в 17:00.