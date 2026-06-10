Сергей Разумовский

Бернли выиграл дело о возмещении убытков против Эвертона после иска, поданного из-за нарушения правил прибыльности и устойчивости PSR. Об этом сообщает BBC.

Спор рассмотрела комиссия английской Премьер-лиги, а сам он касается сезона-2021/22, когда Эвертон был признан виновным в несоблюдении финансовых требований в рамках трехлетнего цикла. Именно это решение впоследствии стало основанием для нового судебного процесса, в котором Бернли пытался доказать, что нарушение со стороны соперника повлияло на борьбу за выживание в элитном дивизионе.

По итогам слушаний Эвертон обязали выплатить Бернли рекордную компенсацию. Речь идет примерно о 35 миллионов фунтов плюс проценты. В то же время первоначальные требования истца были значительно выше и превышали 50 миллионов фунтов, однако окончательное решение оказалось менее жестким, чем надеялся клуб из Ланкашира.

Контекст этого дела напрямую связан с предыдущим наказанием Эвертона. В 2023 году клуб уже получил вычет в 10 очков за нарушение PSR, но позже санкцию смягчили до шести очков. Для Бернли тот финансовый цикл имел особенно болезненные последствия: команда вылетела в Чемпионшип и считала, что из-за действий соперника потеряла реальные шансы остаться в Премьер-лиге.

После объявления вердикта Эвертон сразу дал понять, что не согласен с решением и будет готовиться к апелляции. По данным источников, клуб настроен оспаривать его решительно и тщательно, считая, что выводы комиссии ошибочны как с юридической стороны, так и с точки зрения фактов.

В клубе также подчеркнули, что решение создает опасный прецедент для английского футбола, поскольку, по их мнению, оно фактически допускает возможность нарушения финансовых правил в любой момент сезона. Кроме того, представители Эвертона уверены, что комиссия неправильно оценила доказательства, представленные их юристами, а значит апелляционное рассмотрение может изменить нынешний вердикт.

Напомним, Виталий Миколенко сразу после возвращения из сборной Украины подписал новый контракт с Эвертоном.