Сергей Разумовский

Эвертон одержал победу над Ньюкаслом в товарищеском матче, который состоялся 12 августа. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу ливерпульской команды.

Украинский левый защитник Эвертона Виталий Миколенко начал встречу в стартовом составе. Футболист провел на поле 74 минуты, после чего был заменен.

За время пребывания на поле Миколенко 55 раз коснулся мяча и выполнил 37 передач, из которых 29 были точными. Таким образом, процент точности его пасов составил 78%.

Также украинец записал в актив одно перехватывание, семь выносов и четыре подбора мяча. Миколенко выиграл одно из одного единоборство и одно верховое противостояние из одного.

В то же время в его статистике зафиксированы десять потерь мяча, одна ошибка, которая привела к удару по воротам, а также одна неудачная попытка отбора. По оценке статистического портала Sofascore, действия украинского защитника в этом матче получили 7,0 баллов.

Ранее Эвертон с Миколенко с таким же счетом уступил немецкому Штутгарту.