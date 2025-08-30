Павел Василенко

Сегодня, 30 августа, состоялись матчи в рамках третьего тура АПЛ, в которых приняли участие и украинские легионеры.

Эвертон на выезде одержал трудную победу над Вулверхэмптоном со счетом 3:2. Украинский защитник «ирисок» Виталий Мыколенко вышел в стартовом составе, сыграв весь матч. За Эвертон два ассиста сделал Джек Грилиш.

Сандерленд одержал волевую победу над Брентфордом (2:1) украинского полузащитника Егора Ярмолюка, который отыграл весь матч.

В других матчах дня Манчестер Юнайтед одержал драматичную победу над Бернли (3:2), а Тоттенхэм дома проиграл Борнмуту – 0:1.

АПЛ, 3-й тур

Вулверхэмптон – Эвертон – 2:3

Голы: Хван, 21, Гомеш, 79 – Бету, 7, Ндиай, 33, Дьюсбери-Холл, 55.

Сандерленд – Брентфорд – 2:1

Голы: Ле Фе, 82 (пен), Исидор, 90+6 – Тьяго, 77.

Тоттенхэм – Борнмут – 0:1

Гол: Эванилсон, 5.

Манчестер Юнайтед – Бернли – 3:2

Голы: Каллен, 27 (автогол), Мбемо, 57, Фернандеш, 90+6 (пен) – Фостер, 55, Энтони, 66.