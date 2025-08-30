Эвертон с Миколенко победил Вулверхэмптон, поражение Брентфорда Ярмолюка и драматический успех МЮ.
Сыграно четыре матча чемпионата Англии
около 2 часов назад
Сегодня, 30 августа, состоялись матчи в рамках третьего тура АПЛ, в которых приняли участие и украинские легионеры.
Эвертон на выезде одержал трудную победу над Вулверхэмптоном со счетом 3:2. Украинский защитник «ирисок» Виталий Мыколенко вышел в стартовом составе, сыграв весь матч. За Эвертон два ассиста сделал Джек Грилиш.
Сандерленд одержал волевую победу над Брентфордом (2:1) украинского полузащитника Егора Ярмолюка, который отыграл весь матч.
В других матчах дня Манчестер Юнайтед одержал драматичную победу над Бернли (3:2), а Тоттенхэм дома проиграл Борнмуту – 0:1.
АПЛ, 3-й тур
Вулверхэмптон – Эвертон – 2:3
Голы: Хван, 21, Гомеш, 79 – Бету, 7, Ндиай, 33, Дьюсбери-Холл, 55.
Сандерленд – Брентфорд – 2:1
Голы: Ле Фе, 82 (пен), Исидор, 90+6 – Тьяго, 77.
Тоттенхэм – Борнмут – 0:1
Гол: Эванилсон, 5.
Манчестер Юнайтед – Бернли – 3:2
Голы: Каллен, 27 (автогол), Мбемо, 57, Фернандеш, 90+6 (пен) – Фостер, 55, Энтони, 66.
