Павел ВСИЛЕНКО

Итальянский клуб Комо отклонил щедрое предложение Тоттенхэма относительно своего талантливого полузащитника Нико Паса. По словам журналиста Фабрицио Романо, 20-летний игрок пока хочет остаться в Серии А, но в долгосрочной перспективе видит свое будущее в мадридском Реале, где он воспитывался.

Сначала Тоттенхэм предложил 40 миллионов евро, но Комо отклонил эту сумму. Не останавливаясь на достигнутом, английский клуб увеличил ставку до колоссальных 70 миллионов евро, однако и эта попытка оказалась безуспешной.

Интересно, что в контракте Паса с Реалом предусмотрено право выкупа в размере 10 миллионов евро с 2026 года. В случае, если мадридский клуб захочет вернуть игрока раньше, он будет иметь приоритет среди всех претендентов.

Пас перешел в Комо из Реала летом 2024 года за шесть миллионов евро. В прошлом сезоне он провел 35 матчей, забил шесть голов и сделал девять результативных передач. Текущий сезон в Серии А он начал ярко, отметившись голом и решающим пасом в ворота Лацио.

На счету Паса также есть восемь матчей за основной состав Реала и один гол в Лиге чемпионов против Наполи в ноябре 2023 года. Чаще всего он играл за резервные и молодежные команды. Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.