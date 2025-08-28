В матче Кубка английской лиги «Эвертон» победил «Мансфилд Таун» со счетом 2:0.

В стартовом составе мерсисайдцев вышел украинский защитник Виталий Миколенко, который недавно вернулся после травмы. Футболист провел на поле 87 минут, отмечаясь двумя ключевыми перехватами и 49 точными передачами. По версии SofaScore игра Миколенко была оценена в 7,2 балла.

Лучшим игроком встречи признан Джеймс Тарковски с рейтингом 8,6, а наихудший показатель получил нападающий «Мансфилда» Уилл Эванс - всего 5,1.

Ранее сообщалось, что Цыганков получил повреждение и рискует не сыграть против Франции.