Миколенко вернулся на поле после травмы — известна оценка украинца в победном матче Эвертона
Эвертон одержал победу со счётом 2:0
около 2 часов назад
Виталий Миколенко/фото: Эвертон
В матче Кубка английской лиги «Эвертон» победил «Мансфилд Таун» со счетом 2:0.
В стартовом составе мерсисайдцев вышел украинский защитник Виталий Миколенко, который недавно вернулся после травмы. Футболист провел на поле 87 минут, отмечаясь двумя ключевыми перехватами и 49 точными передачами. По версии SofaScore игра Миколенко была оценена в 7,2 балла.
Лучшим игроком встречи признан Джеймс Тарковски с рейтингом 8,6, а наихудший показатель получил нападающий «Мансфилда» Уилл Эванс - всего 5,1.
Ранее сообщалось, что Цыганков получил повреждение и рискует не сыграть против Франции.