Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко в эксклюзивном интервью XSPORT поделился мыслями об игре сборной Украины в квалификации ЧМ-2026.

Подопечным Сергея Реброва удалось оформить две важные победы над Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1), реабилитировавшись за проваленный старт отбора на Мундиаль.

Фото - УАФ

– Евгений, две победы Украины в октябре перевешивают над проблемами в построении игры?

– Результат может несколько уменьшить критику, но проблемы в нашей игре никуда не делись. Если посмотреть, как сложно давались нам игры с Исландией и Азербайджаном, нам удалось забить практически все, что мы создали. Много вопросов оставляет отсутствие четкого понимания, во что мы играем. Запаса боеспособности где-то не хватает, логика в принятии решений.

На эйфории далеко не уедешь. После 3:3 в Рейкьявике я уже думал, что это всё для нас. К счастью, ребята продемонстрировали, что умеют вытягивать такие игры в свою пользу.

– Камбэк Малиновского – главная краса октября?

– Было заметно, что Руслан вышел играть с желанием сражаться за Украину. Брал на себя лидерство. Я очень рад, что он вернулся после сложной травмы и неприметного периода в Дженоа. Малина показал, что он в полном порядке.

Когда у тебя есть игроки, которые могут в моменте решить эпизод, это очень играет на руку. Когда в твоей команде есть ребята калибра Малиновского, Зинченко, Миколенко, Яремчука, которые знают, что нужно для попадания на большие турниры, эти игроки могут помогать тренеру в достижении результата. У тебя есть лидеры, которые делают результат.

Руслан Малиновский. Фото: УАФ

– Неужели нужно было ждать травмы Судакова, чтобы новички получили свой шанс?

– Мы увидели в действии Волошина, который отдавал всего себя в обоих встречах. Первые минуты получил Велетень, у которого неплохо получается в УПЛ. Тот же Очеретько. После этих матчей стало понятно, что ребятам можно доверяться в ответственный момент. Такие игроки нам нужны, не только на втором плане. Когда у тебя есть сформированный костяк – это круто, но фактор длинной скамейки так же важен.

– За этим не скрывается страх ответственности на плечах штаба Реброва?

– Я не согласен, что Ребров боится ответственности. Многое зависит от того, как тренерам удается контролировать раздевалку, чтобы не было. Так же ответственность лежит на игроках, которые выполняют наставления тренеров. Если это не работает – вопросы к тренеру. Заниматься сплетнями без фактов будет неблагодарным делом. Всей картины мы не знаем.

Сергей Ребров. Фото: УАФ

– При вас не прослеживалось подобного в сборной?

– Общий план на игру принимали все. Между собой мы могли обсуждать детали, как лучше взаимодействовать в разных фазах. Коммуникация – обычное дело, когда нужно своевременно среагировать, когда что-то может пойти не по плану.

– Судьба Украины будет решаться в ноябре. Какие надежды возлагаете на игры с Францией и Исландией?

– Я видел, за каких раскладов мымы можем обойти Францию и получить прямую путевку на ЧМ, но это может стать серьезным испытанием для ребят, которые не могут похвастаться стабильностью. Если объективно оценивать, то для нас ключевой является игра с Исландией. Зацепиться на «Стад де Франс» и в итоге остаться ни с чем может дорого обойтись нам в плане восстановления.

Мы не можем себе позволить тасовать состав из 50+ игроков, как это делает Дешам. Надеяться, что Азербайджан сможет взять реванш за поражение от Исландии в Баку (0:5), будет сложно, особенно учитывая, в каком накате сейчас находятся исландцы. Я знаю, как после 2016 года они сильно вложились в инфраструктуру. Напостроили полей и манежей. Детские тренеры подобраны высокой квалификации. Это круто и может послужить примером для УАФ, у кого можно перенять опыт.

9 тур УПЛ: суперматч в Житомире, домашний выезд Динамо и аграрное дерби в Черкассах.