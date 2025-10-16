Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью сообщил, что в матче 1/32 финала Кубка Португалии против Шавиша вместо украинца Анатолия Трубина в воротах сыграет Самуэль Соареш. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Завтра будет играть Самуэл, но это не турнир для Трубина и не турнир для Самуэла. Совсем нет. Я, конечно, надеюсь на победу и надеюсь позже провести матч или с Атлетико, или с Фельгейрасом... Я не могу обещать, что именно Самуэл сыграет в следующем матче Кубка Португалии.

Это решение касается этого матча. Самуэл – отличный вратарь, но за пять матчей, что я здесь работаю, он еще не провел ни одной минуты. Я всегда стремился к последовательности – не только с ним, но и с другими футболистами – и он никогда не играл. Он много работает, заслуживает того, чтобы играть, остался здесь с нами.

Трубін сыграл два матча за последние 15 дней, Самуэл не играл. Мы полностью ему доверяем, и да, Самуэл завтра будет играть.